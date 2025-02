Rose Villain femminista e sensuale | Da donna sono libera di sentirmi così quando voglio

Leggi su Open.online

, ovvero Rosa Luini, milanese, 35 anni, è una delle voci del rap al femminile. Torna a Sanremo con Fuorilegge: «Devo tutto ad Amadeus, l’ho incontrato in aereo e gliel’ho detto: “Mi hai cambiato la vita e ti sarò eternamente grata”. Amo la canzone che porto, posso arrivare 24esima ma ho già vinto», dice oggi in un’intervista a Repubblica. La canzone parla «del desiderio, del momento logorante della passione che speri possa durare e tenere vivo l’amore. Esplorare le emozioni è estenuante. L’attesa, prima che tutto accada, è sempre bellissima ma ti consuma». E cita Almeno tu nell’universo perché «fan di Mia Martini, anzi di più. Magari è uno stimolo per i più giovani ad andarla a scoprire e amarla».Una gran sottonaNel colloquio con Silvia Fumarola dice di essere «una gran “sottona”.