Rose Villain: dopo l'adolescenza in America, il ritorno sul palco dell'Ariston per la seconda volta

Rosa Luini, in arte, è nata il 20 luglio 1989 a Milano. Ella, appena diventata maggiorenne eaver ottenuto il diploma da liceo classico, si è trasferita a Los Angeles per studiare al conservatorio Musicians Institute di Hollywood. Qua ha fondato la prima band: “Thes”.Successivamente, è andata a New York per pguire gli studi, iniziando a scrivere canzoni e studiando teatro e musica a Broadway.Tornata in Italia,comincia a collaborare con tantissimi artisti: Salmo, Guè Pequeno, Luchè, Ernia, Emis Killa, Rosa Chemical, Fred De Palma, Annalisa, Ghali, Achille Lauro, Geolier, Tony Effe, Fabri Fibra, Elisa e tanti altri.Nel 2023, ha messo piede per la primasul, invitata da Rosa Chemical per la serata cover.Ma è stato il 2024 il suo primo anno da partecipante a Sanremo benché, purtroppo, non è stato un grandissimo successo.