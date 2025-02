Unlimitednews.it - Rose Villain completa la trilogia con il nuovo album radio vega

MILANO (ITALPRESS) – Sta arrivando il tanto atteso capitolo conclusivo dellache ha conquistato tutti negli ultimi anni. “” (Warner Music Italy), ildi, sarà fuori ovunque venerdì 14 marzo. Dal 2023 a oggi, l’artista ha intrapreso un percorso artistico che è passato dalle tenebre di “Gotham” (platino) alla luce di “sakura” (doppio platino), per spingersi adesso ancora più in alto, fino alla costellazione della Lira e raggiungere, la sua stella più splendente. “La stella più luminosa della costellazione della Lira. La vedi? Sta là, nella notte più nera. Fa luce su una storia tanto romantica quanto triste, come quelle che piacciono a me. La storia di Orfeo, il più grande musicista mai esistito, e della sua amata Euridice. Un amore nato sotto una cattiva stella, presto spezzato dal morso di un serpente che uccide la ninfa.