Roma Venezia nel mirino | Gourna-Douath suona la carica

La sconfitta con il Milan per 3-1 in Coppa Italia è già diventata il passato per la. I giallorossi desiderano rialzarsi sin da subito e dimostrare che la debacle patita nella coppa tricolore è stata da lezione alla squadra. Il focus si sposta ora sul campionato, lì dove è cruciale continuare a risalire la china di una classifica che ancora non sorride. I capitolini stanno preparando sempre di più la prossima gara con il, in programma domenica 9 febbraio alle 12:30 allo stadio Penzo. Un match estremamente delicato, contro un avversario che proverà a compiere un’impresa di fronte al suo pubblico.Claudio Ranieri è consapevole che i lagunari daranno il massimo per dare un segnale forte alla concorrenza, nella lotta per non retrocedere. Il coach di Testaccio dovrà fare i conti con alcune assenze in mediana, tra cui quelle dei due titolari Leandro Paredes e Manu Koné, rispettivamente non convocato e squalificato.