Roma, scatta la sorveglianza speciale per Ostacoloman, l'uomo-albero che terrorizza gli abitanti di Balduina

Leggi su Open.online

Lo hanno chiamato “” o anche “uomo”: è un 47enne ucraino che per mesi, vestito di stracci e fogliame, alcune volte nudo, hato glidella, spesso aggredendoli di sera. Ora il Tribunale dicon un decreto emesso su proposta del Questore diha disposto il divieto di soggiorno per lui nella Capitale. In caso di violazione del divieto, potràre l’arresto anche fuori flagranza. Le aggressioni aglie i danni alle auto parcheggiaterisulta già condannato più volte negli anni per i reati di lesioni personali, porto d’armi, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, nonché destinatario di avviso orale e di più Daspo urbani. Lo scorso giugno vestito di stracci, rami e frammenti di plastica, aveva aggredito una donna, insieme alla figlia di due anni, con un bastone di legno, minacciandole di morte.