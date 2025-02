Sololaroma.it - Roma, riecco Mancini: Ranieri ritrova il suo pilastro

Leggi su Sololaroma.it

Archiviata l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Milan, latenta da subito di ripartire. I giallorossi desiderano rimanere sulla retta via intrapresa già da inizio 2025, dando prova di aver imparato dalla sconfitta con i rossoneri. Il focus si sposta ora sul campionato, lì dove è cruciale continuare a mettere in cascina punti pesanti per avvicinarsi al 7° posto. I capitolini stanno iniziando a preparare la prossima gara con il Venezia, in programma domenica 9 febbraio alle 12:30 allo stadio Penzo. Un match estremamente delicato, contro un cliente che cerca l’impresa di fronte al suo caldo pubblico.Claudioè consapevole di affrontare un avversario che ha disperato bisogno di punti, per centrare l’obiettivo salvezza sempre più complicato. I lagunari hanno messo a segno alcuni colpi importanti nell’ultima finestra di calciomercato, salutando anche alcuni punti fermi della squadra come Joel Pohjanpalo.