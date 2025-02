Romadailynews.it - Roma: rapina supermercato a Tivoli mentre e’ ai domiciliari, arrestato 47enne e una complice

Un uomo di 48 anni e una donna di 27 sono stati arrestati dai carabinieri diperche’ gravemente indiziati del reato diaggravata in concorso.Secondo gli investigatori i due si sono introdotti all’interno di undi, in localita’ Ponte Lucano, e dopo aver sottratto diversi articoli, per un valore complessivo di 330 euro, hanno minacciato il personale alla cassa con un coltello per guadagnarsi la fuga.Tra le vie limitrofe, erano presenti i carabinieri i quali sono riusciti in poco tempo a fermare i due. A seguito di una perquisizione, i militari hanno rinvenuto la refurtiva occultata nelle tasche delle giacche e all’interno di un borsone dove hanno anche trovato un coltello da cucina, un taglierino e diversi arnesi atti allo scasso.La refurtiva e’ stata prontamente restituita all’avente diritto,gli indagati, d’intesa con la locale Procura della Repubblica, sono stati arrestati e sottoposti agli arrestiin attesa del rito direttissimo, in quanto gravemente indiziati diaggravata in concorso, e denunciati per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.