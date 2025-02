Dayitalianews.com - Roma, rapina finisce nel sangue. Ucciso uno dei rapinatori, indagato un vigilante per omicidio

Leggi su Dayitalianews.com

Non ce l’ha fatta il 24enne rumeno ferito la sera del 6 febbraio durante unain un’abitazione in via Cassia, all’altezza del raccordo anulare, colpito da un proiettile esploso dalla pistola di un. Il ragazzo era stato trasportato all’ospedale San Filippo Neri diin condizioni disperate ed è morto questa mattina, 7 febbraio, per le gravi ferite riportate. La Procura della Repubblica di, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo pervolontario nei confronti del.La ricostruzione dellaSecondo la ricostruzione di Repubblica, una banda di 4 ladri avrebbe fatto irruzione in una casa, tenendo in ostaggio la proprietaria e cercando di smurare la cassaforte. La guardia giurata 60enne, che stava rientrando proprio in quel momento dal lavoro, insospettito dai forti rumori sarebbe andata a bussare alla vicina, senza ricevere risposta.