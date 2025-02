Sololaroma.it - Roma, Ranieri confonde i tifosi: le opinioni social sulla conferenza

A due giorni dalla sfida tra Venezia e, il clima attorno all’ambiente capitolino non sembra poi così disteso. L’eliminazione dalla Coppa Italia ha dato una grossa batosta al morale dei giallorossi, che ora non possono far altro che aggrapparsi all’Europa League, sperando di passare i play-off. A scuotere ancor di più il tutto è arrivata lastampa di Claudio, che ha suscitato non poche perplessità da parte deie che non hanno esitato a riversarsi suiper commentare quanto detto dallo stesso tecnico. Insomma, unache ha diviso l’opinione dei sostenitori della.Tanti i pezzi che hanno creato scalpore, come il commento sul mercato e la gestione della società da parte dei Friedkin e sul tentativo di richiamare ialla pazienza. Su X, in particolar modo, le risposte sono state diverse, ma tutte abbastanza “attonite” per una tale richiesta da parte del tecnico che, in questo caso, a detta di alcuni, si sarebbe rivelato come un aziendalista: “chiede tempo ad una proprietà che è qui da 4 anni e mezzo, 54 mesi e 1646 giorni”ci chiede di dare tempo ad una proprietà che è qui da 4 anni e mezzo, 54 mesi, 1646 giorni— Ventonista (@ventonista) February 7, 2025Ma ciò che ha lasciato ipiù attoniti è stata la scelta di mandare Hummels e Paredes “in vacanza” dopo le fatiche dell’ultimo periodo: “Tra i convocati per il Venezia non ci saranno né Hummels né Paredes, ho dato loro un po’ di vacanza.