Calciomercato.it - Roma, Paredes tra rinnovo e Boca: ecco cosa manca

Il centrocampista argentino, rinato con Ranieri, è a un passo dal prolungamento automaticoContrariamente a quanto scritto in Argentina nelle scorse ore, il contratto di Leandroè ancora in scadenza il 30 giugno del 2025. Non convocato da Claudio Ranieri per la partita di domenica contro il Venezia, il centrocampista argentino resta il sogno di mercato delJuniors, pronto a tornare alla carica prima del Mondiale per Club per l’ex Juventus.traper la firma (Lapresse) – calciomercato.itIn Coppa Italia contro il Milan, il numero 16 giallorosso ha collezionato il ventunesimo gettone stagionale, avvicinandosi molto al primo requisito necessario per ilautomatico (il 50% delle presenze in maglianista), ma non al secondo obiettivo indispensabile affinché l’attuale vincolo contrattuale venga prolungato di almeno un’altra stagione.