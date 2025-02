Terzotemponapoli.com - Roma-Napoli diretta da Fabbri: l’analisi di Iannanto

del 23° turno poteva dare un forte scossone al campionato ma, anche a causa di un direzione approssimativa di, le distanze sono rimaste invariate trae le più direte inseguitrici.Gravi gli errori diche non hanno sanzionato due falli giallorossi in area di rigore, episodi che hanno permesso alla squadra di Ranieri di rimanere in partita per poi riagguantarla in pieno recupero.Andiamo ad analizzare tutti gli episodo:2º Angelino con il gomito un po’ alto su Politano. Poteva essere fallo, ma non ravvisato.3º primo fischio della gara di, Arriva a punire Lukaku, ma era lui trattenuto da Mancini.9º Cristante strattona Lukaku. Giusto il fischio.11º El Shaarawy sbatte contro Juan Jesus e va giù. Contrasto dubbio, malascia correre.