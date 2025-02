Lapresse.it - Roma: muore ladro ferito da ex vigilantes, si indaga per omicidio

, 7 feb. (LaPresse) – Non ce l’ha fatta il ragazzo di 24 anni di nazionalità romena,ieri sera, con un colpo di pistola alla testa, da un exdurante la fuga. Il 24enne, secondo quanto ricostruito aveva da poco consumato un furto in un’abitazione su via Cassia, all’altezza del Grande Raccordo Anulare. Il giovane è morto questa mattina all’ospedale San Filippo Neri di. La procura della Repubblica diha aperto un fascicolo pervolontario nei confronti dell’ex