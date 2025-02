Sololaroma.it - Roma, marzo morbido e finale horror: tra Europa League e punti in trasferta

Leggi su Sololaroma.it

La Coppa Italia è andata, quella che a detta di tutti doveva essere l’obiettivo principale della seconda parte di stagione della, che implicava meno partite per giungere al trofeo salvastagione e conseguente qualificazione europea. Rimangono campionato ed, due strade non facili da percorrere, la prima per il cospicuo ritardo accumulato e la seconda per le tante partite ed avversari tosti da affrontare. La speranza è anzitutto il secondo posto dell’Italia nel Ranking UEFA a fine anno, cosa che renderebbe il 7° posto, occupato dal Bologna a +6 (con una gara in meno), utile per la seconda competizione europea.Ranieri potrebbe dare una chance ai nuovi contro il Venezia, nell’ottica di preservare i titolari per il Porto, ed un calendarioin Serie A tra febbraio epuò aiutare i giallorossi tanto in un’ipotetica rimonta quanto a gestire le energie per l’: dopo lanella laguna, arriveranno in serie Parma, Monza, Como, Empoli, Cagliari e Lecce, prima di uncon Juventus, Lazio, Verona, Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan e Torino di fila.