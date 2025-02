Ilfoglio.it - Roma, macché "Rome"!

Leggi su Ilfoglio.it

Si faccia una legge che imponga di chiamare. Fecero una legge perCapitale, facciano una legge perNazionale, un solo articolo che prescriva l’utilizzo della lingua nazionale nella comunicazione turistica. Perché da qualche tempo leggo dappertutto. Tutti i nuovi alberghi per ricchi affermano, via mail, via social, di trovarsi in una città denominata: Corinthia, Palazzo Ripetta, Six SensesMarriott, W, TheEdition.sembra andare ancora bene per gli alberghi da poveracci ossia da italiani, ma i cinque, sei, sette, settanta stelle per statuto e per status scrivono. Come a sancire un nuovo apartheid, una separazione dagli autoctoni attraverso un inglese arrogante che è l’idioma del classismo, del colonialismo, del camerierismo.