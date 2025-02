Sololaroma.it - Roma in vantaggio appena 4 volte su 16 trasferte: complicate le rimonte

L’illusione della vittoria a Udine è già svanita. Il pesante 3-1 subito contro il Milan a San Siro ha riportato laalla cruda realtà: i giallorossi non sono ancora guariti lontano dall’Olimpico. L’ennesima eliminazione precoce dalla Coppa Italia e la doppietta dell’ex Tammy Abraham pesano come un macigno su una gara indirizzata già nel primo tempo. Nonostante qualche sprazzo positivo, andare sotto dopo15 minuti rendeva la rimonta quasi impossibile.Numeri che preoccupano I dati parlano chiaro: in 16stagionali, laè riuscita a portarsi insolo quattro, e mai è riuscita a trasformare quei vantaggi in vittorie. I giallorossi hanno colpito per primi contro Genoa, Monza, Bologna e Union Saint-Gilloise, raccogliendo però solo pareggi.Paradossalmente, l’unico successo fuori casa è arrivato contro l’Udinese in rimonta.