Romadailynews.it - Roma: il comune ottiene la certificazione della parita’ di genere

Leggi su Romadailynews.it

Capitale ha ottenuto ladi. Un riconoscimento, simbolo di un cambiamento strutturale nella piu’ grande amministrazione pubblica italiana, ottenuto dopo un percorso durato oltre due anni, con il coinvolgimento di tutte le strutture dell’amministrazione, composta da oltre 23 mila dipendenti. E’ quanto si legge in una nota. Il lavoro per conseguire l’attestazione e’ iniziato con l’analisisituazione interna e con la revisione delle politiche di gestione del personale, fino all’adozione di strumenti per garantire equita’ retributiva, accesso alle posizioni di leadership e misure di conciliazione vita-lavoro. Un impegno che ha coinvolto in maniera trasversale tutte le strutture capitoline: i dipartimenti Pari opportunita’, Risorse umane, Trasformazione digitale e Comunicazione istituzionale insieme al Comitato unico di garanzia (Cug) e con il supporto specialistico di Nexumstp e ladi Rina service.