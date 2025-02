Roma guardia giurata spara a ladro | ora rischia indagine per tentato omicidio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – E’ attesa in giornata in procura auna prima informativa dei carabinieri in relazione al ferimento di un, ieri sera, da parte di unache lo ha colpito con un proiettile alla testa. Le condizioni dell’uomo, cittadino romeno, sono gravissime. Il vigilante rischierebbe di essere indagato per. .