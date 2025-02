Tg24.sky.it - Roma, guardia giurata spara a ladro ferendolo gravemente: in giornata informativa a Pm

Rischia di essere indagata per tentato omicidio lache, ieri sera, ha esploso alcuni colpi di pistola ferendo uno dei ladri - un 20enne romeno -, che stavano rubando all'interno di un appartamento su via Cassia, a. Verrà infatti trasmessa inin Procura una primadei carabinieri. Il, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Filippo Neri.