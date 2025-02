Roma guardia giurata sorprende i ladri in casa del vicino e spara | un ferito grave

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 febbraio 2025 – Ha sorpreso iindei vicini unae, durante una colluttazione, hato un colpo di pistola. Uno deiè rimastoalla testa ed è stato trasportato dal 118 in ospedale al San Filippo Neri. E’ in pericolo di vita. E’ accaduto poco dopo le 19 di ieri sera, sulla via Cassia a. Sul posto i carabinieri.Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che lastava rientrando aquando ha sentito dei rumori provenire dall’appartamentondo iin azione. Dalle prime informazioni sembra poi che lo scontro sia terminato nel cortile condominiale, dove è stato trovato il. I suoi complici sono riusciti a fuggire. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti (Fonte: Adnkronos).