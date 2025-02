Romatoday.it - Roma est, il giardino della scuola dell'infanzia è off limits da mesi, genitori sul piede di guerra

Leggi su Romatoday.it

Da ottobre i bambini e le bambineEmma Castelnuovo, nel plesso di via Oscar Romero a Villaggio Falcone, non possono uscire in. Uno spazio ormai offper via di profonde buche che si sono aperte nel terreno rendendo lo spazio troppo pericoloso per poter.