Roma è morto il ladro colpito da una guardia giurata

Non ce l'ha fatta ilche insieme ad altri complici ha tentato una rapina in un appartamento nell'area nord difinendo per restaredai colpi esplosi da una. Il vigilante, in base a quanto ricostruito fino ad ora, avrebbe esploso una serie di colpi e uno dei proiettili ha raggiunto alla testa un 24enne cittadino di origini romene, che dopo diverse ore di agonia è. La banda si era arrampicata dal balcone ed era entrata nella casa al primo piano - dove c'era la donna - in cerca di soldi, gioielli e argenteria.Il, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Filippo Neri.