Roma dieci colpi esplosi contro la banda di ladri Ora il vigilante della Cassia è accusato di tentato omicidio

Ilche ieri sera ha sparato ferendo gravemente uno deientrati nella casavicina, in via, è ora indagato per. La guardia giurata, in base a quanto ricostruito fino ad ora, avrebbe esploso una serie di, una decina. Uno dei proiettili ha raggiunto alla testa un 24enne cittadino di origini romene, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Filippo Neri. Lasi era arrampicata dal balcone ed era entrata nella casa al primo piano del comprensorio dove abitava l’uomo in cerca di soldi, gioielli e argenteria. La dinamicaSecondo quanto ricostruito da Repubblica istavano cercando di smurare una cassaforte presente in casa, tenendo in ostaggio la proprietaria. I forti rumori hanno attirato la guardia giurata che in quel momento stava rientrando da lavoro.