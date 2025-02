Quotidiano.net - Roma: 16 Daspo 'fuori contesto' per violazioni apologetiche del fascismo

Sono 16 i' adottati dal questore dia carico di altrettante persone ritenute responsabili della violazione delle norme che vietano comportamenti apologetici del. Sono tutti già stati denunciati negli ultimi due anni in occasione della commemorazione di Acca Larentia e provenienti da, Milano, Napoli, Salerno, Caserta e Avellino. Tra loro anche tifosi delle due squadrene e del Napoli. Dei 16 provvedimenti emessi, 3 hanno durata di 6 anni "aggravata" dall'obbligo di firma presso gli uffici di polizia, mentre gli altri 13 sono stati adottati per periodi compresi tra uno e due anni. Sono in valutazione le posizioni di oltre 200 persone ritenute responsabili di altre ipotesi delittuose per cui è possibile applicare il", quindi a prescindere dalle violenze commesse in ambito sportivo.