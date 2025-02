Rolex e gioielli sequestrati al cantante neomelodico De Martino. Era nullatenente e il padre così prendeva il reddito di cittadinanza

Leggi su Open.online

Aveva, denaro in contante. Eppure al fisco, nonostante la sua popolarità, risultava. Disoccupato, tanto che suoha percepito 40mila euro delditra il 2019 e il 2022, dichiarando nella richiesta del sussidio il figlio a carico. La Guardia di finanza, su ordine del Gip, ha sequestrato tra Palermo e Napoli, orologie denaro per un totale di 220mila euro alDaniele De, il cui vero nome è in realtà Agostino Galluzzo. Ilera stato già destinatario di misure di prevenzione personali, come divieti del questore che gli impedivano di accompagnarsi a soggetti socialmente pericolosi. In diverse occasioni gli era stato proibito di esibirsi dal vivo. Eppure in rete sponsorizzava i suoi ingaggi per concerti e feste private, fatti, secondo quanto emerge l’inchiesta, senza aprire una partita Iva.