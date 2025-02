Roccaraso e Ovindoli si preparano a una nuova invasione di turisti Arriva l’onda dei minivan offerte gite in vetta a soli 990 euro

Leggi su Open.online

La neve fiocca, le prenotazioni pure e daci si prepara a un nuovo boom di. In vista del fine settimana, si è svolto un vertice in prefettura a L’Aquila per prepararsi a gestire il flusso di arrivi nelle due località abruzzesi di montagna finite sotto l’attenzione di tiktoker e influencer social. La strategia, come già accaduto lo scorso weekend, è contingentare il numero di bus in arrivo: massimo 70 ae 35 a, con prenotazione obbligatoria entro le 12 di oggi, venerdì 7 febbraio. Il piano elaborato dai sindaci insieme alla prefettura prevede il dispiegamento di cento uomini e donne in divisa, spalmati tra. Saranno loro a controllare le autorizzazione degli autobus che arriveranno in prossimità degli impianti sciistici.Van al posto dei pullmanStando a quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, c’è però chi ha già trovato il modo di eludere i divieti.