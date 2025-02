Sport.quotidiano.net - Robur: Di Gianni vuole il primo gol: "Segnare domenica? Mi piacerebbe"

Il trucco è guardare avanti, a quello che di buono può succedere. Lasciando andare il passato, con le sue amarezze. Laguarda avanti, al pezzo di strada che l’aspetta, per chiudere la stagione il più in alto possibile. E anche Vincenzo Di(nella foto) guarda avanti, per riprendersi quello che il destino gli ha tolto. A partire dalla gara con l’Orvietana. "Affronteremo una squadra solida e compatta, con due-tre giocatori, davanti, di esperienza – ha affermato l’attaccante bianconero –. Noi veniamo da un buon periodo, da cinque risultati utili consecutivi. In fase difensiva abbiamo ritrovato compattezza, quella solidità che ci aveva contraddistinto a inizio stagione e che poi avevamo perso. Sì, davanti facciamo fatica a trovare il gol, ma sono sicuro che basti poco, un episodio, magari, per sbloccarci.