Bergamonews.it - Rkomi: per la sua seconda volta al Festival sanremese, porta un brano che canta di speranza

Leggi su Bergamonews.it

Mirko Manuele Martorana, in arte, è nato il 19 aprile 1994 a Milano.ha iniziato la sua carriera nel 2013.Nel corso degli anni, ilutore ha collaborato con svariati artisti, tra cui Elisa, Ghali, Jovanotti, Tommaso Paradiso ed Irama.Nel 2022,ha partecipato per la primaa Sanremo col“Insuperabile”, classificandosi 17esimo.Il 2025 sarà la suasul palco dell’Ariston.Il rapper porterà “Il Ritmo Delle Cose”. Di cosa parla?In sintesi, ildescrive quella situazione in cui arriva un grande bisogno di accogliere il disordine anziché evitarlo. Se si uscisse positivamente nell’impresa, si potrebbe ritrovare il ritmo.Concludendo con la serata cover,canterà insieme ad un’altra concorrente, ovvero Francesca Michielin. I due partecipanti alporteranno il“La Nuova Stella Di Broadway” di Cesare Cremonini.