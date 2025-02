Lettera43.it - Rkomi: età, fidanzata, canzoni e significato del nome d’arte del cantante

Tre anni dopo il suo esordio sul palco dell’Ariston,si prepara a tornare al Festival di Sanremo con la canzone Il ritmo delle cose. «Arriva da un gran bisogno di accettare, accogliere il disordine», ha spiegato sui social della kermesse musicale. «In qualche modo, anche dalla necessità di farlo mio e dare un senso al mio tempo». Per lui quattro album all’attivo, di cui uno assieme a Irama, e numerose collaborazioni con artisti della scena rap e pop italiana: si ricordano i duetti con Elodie, Sfera Ebbasta e Tommaso Paradiso, ma anche Dardust, Gazzelle e Gaia, solo per citarne alcuni presenti nel disco Taxi Driver. Il singolo sanremese farà parte del suo nuovo lavoro in studio che uscirà nel 2025, seguito anche da un tour nei palazzetti.La carriera di, dagli esordi alle collaborazioni con Iramasul palco con Irama (Getty Images).