Rivoluzione Milan | cinque nuovi acquisti per Conceicao

Il mercato invernale ha portato una ventata di novità in casa. Con l’obiettivo di rafforzare la rosa e rendere la squadra più competitiva nella lotta per la Champions League, il club rossonero ha ufficializzato l’arrivo digiocatori: Joao Felix, Santiago Gimenez, Kyle Walker, Warren Bondo e Riccardo Sottil. Questi innesti offriranno nuove soluzioni tattiche all’allenatore Sergio, che potrebbe variare il modulo per sfruttare al meglio le caratteristiche deiarrivati.Il nuovo modulo: dal 4-2-3-1 al 4-3-3?L’assetto tattico delpotrebbe subire un’evoluzione significativa. Finoraha puntato principalmente sul 4-2-3-1, ma l’arrivo di giocatori versatili permette di sperimentare nuove disposizioni. Una delle ipotesi più accreditate è il passaggio al 4-3-3, con Joao Felix impiegato da esterno offensivo e Gimenez come riferimento centrale in attacco.