Risiko bancario, BPER lancia OPS su Banca Popolare Sondrio

Nuovo colpo di scena nel settoreitaliano. Sinelanche, con un’offerta pubblica di scambio (OPS) sudi, altra “preda” di pregio da tempo individuata dal mercato. Un’altra operazione che ha dei collegamenti con il settore assicurativo, essendocontrollata da Unipol.Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi per l’approvazione dei risultati di bilancio 2024, ha dato il via libera anche ad un’offerta pubblica di scambio volontaria su tutte le azioni ordinarie didi.I termini dell’operazioneL’Offerta è finalizzata ad acquisire almeno una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale didi, che consentirà adi esercitare il controllo. In ogni caso,si riserva di rinunciare parzialmente a tale condizione, purché la partecipazione acquisita, all’esito dell’Offerta, sia superiore al 35% del capitale sociale dell’Emittente (partecipazione che, tenendo conto della conformazione dell’azionariato dell’Emittente, consentirà adi esercitare un’influenza dominante su BP).