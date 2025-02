Panorama.it - Rischio bancario italiano: Bper lancia offerta su Popolare di Sondrio. Unipol entra in gioco.

Si intensifica il risikoe finanziarioieri sera hato un’pubblica di scambio sudi. Con una mossa a sorpresa e “non concordata” (dicono fonti vicine all’istituto valtellinese) la banca emiliana (e quindiche è azionista di riferimento dimbe)così nelche ha in ballo il famoso terzo polo. Ha iniziato a fine novembre Unicredit, con una doppia mossa, prima su Commerzbank e poi su Banco-Bpm. Poi Mps con un’pubblica di scambio su Mediobanca e l’accordo tra Generali e i francesi di Natixis.E poi ieri sera, l’ultima in arrivo, conche hato un’pubblica di scambio su Bancadi, per un valore complessivo dell’operazione è di 4,3 miliardi di euro, con un premio del 6,6% sul prezzo di Borsa del 5 febbraio 2025, portando la valutazione delle azioni dia 9,527 euro per titolo.