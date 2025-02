Spazionapoli.it - Rinnovo Olivera, la conferma di Manna è definitiva: svelate le nuove cifre e i dettagli

Leggi su Spazionapoli.it

Quello deldi Mathiasè un aspetto ormai consolidato:hato tutto, spuntano. Mathiasè pronto a rinnovare il suo contratto con il Napoli. Il calciatore uruguaiano in questi si è dimostrato un elemento assolutamente affidabile ed in grado di interpretare al meglio il suo ruolo anche con diverse direzioni tattiche. Il club azzurro vuole investire sul calciatore, ed è per questo che si è deciso di rinnovare il suo contratto.Giovanni, l’altro giorno in conferenza stampa, è stato assolutamente chiaro: ildiè cosa ormai fatta; bisogna soltanto limare gli ultimi, ma stiamo parlando di piccolezze.Mercato Napoli ultimissime –Manca poco, di fatto l’annuncio potrebbe arrivare in qualsiasi momento stando a quanto raccontato proprio da Giovanniin conferenza stampa.