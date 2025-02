Ilgiorno.it - Rinascita dell’ex Gianazza. Uffici, supermercato e ciclabili. E un occhio al verde pubblico

Da tempo si discute della riqualificazione della ex, un’area edificata con una percentuale di costruzione che sfiora l’80% della superficie disponibile e uno spaziodrenante quasi inesistente rispetto agli standard attuali. La necessità di un piano di rigenerazione urbana era quindi evidente, anche per affrontare la bonificasito industriale dismesso. Un’operazione costosa, certo, ma fondamentale per trasformare spazi abbandonati in nuove attività di uso quotidiano, migliorando l’impatto ambientale e offrendo un concreto beneficio alla comunità. Polemiche politiche a parte, il progetto non ha ricevuto alcuna osservazione, segno di un lavoro attento e preciso, con undi riguardo per la sostenibilità e l’interesse. Un risultato che si inserisce nel percorso delineato dal nuovo Pgt, che porterà presto nuove proposte di riqualificazione per altre aree degradate del territorio.