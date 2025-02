Ilrestodelcarlino.it - Rimini, ma guarda chi si rivede. L’Ascoli torna al ’Neri’ dopo 17 anni

L’ultima volta fu 17fa al ’Romeo Neri’. E a vincere, era la stagione 2008-2009 in serie B, fudi mister Colomba. Un gol del cobra Soncin, ora commissario tecnico della Nazionale femminile, fece malissimo al. Ma quello fu solo l’ultimo dei 15 precedenti in Romagna. Il primo 85fa in serie C (a fare la differenza per i biancorossi fu la tripletta di Bianchi), come la maggior parte dei successivi. Il bilancio generale dice che ilin casa propria controha vinto 7 volte, poi 5 pareggi e 3 vittorie dei marchigiani. Con i romagnoli a bersaglio ben 22 volte contro i 15 gol realizzati dal. L’ultima vittoria delalè quella rotonda del 2008. Era febbraio ele prese di santa ragione. Alla guida dei marchigiani c’era il tecnico abruzzese Iaconi, sulla panchina delc’era Leo Acori.