Liberoquotidiano.it - Rifiuta 60mila euro e finisce in disgrazia a fine puntata: "Piallato di sberle" dalla moglie ad Affari tuoi

"Laappena usciti dallo studio lo hadi". Adtiene banco la partita del concorrente pugliese, secondo molti telespettatori in realtà uno showman in incognito. Venerdì sera, nel quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, vengono infranti tutti i tabù, fino al finale clamoroso. "- riassume un telespettatore su X -, escono i 300mila, si mette a giocare con le palline, musica da circo, accetta 25mila". E alla, sia pure dopo mille colpi di scena, fa bene. "Piero Armenti se l'è giocata da campione", lo celebra qualcuno. Altri invece lo criticano a spron battuto. "Madonna che strategia , 60.000 volati via", "Che pagliaccio questo che sta giocando", "Se è venuto solo per giocare, allora continua a giocare e se hai coraggio vai a casa anche con i 500€", "Lui comunque ha la voce di Checco Zalone muorooooo".