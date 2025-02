Romadailynews.it - Rientro satelliti in disuso: rischio alterazione dell’atmosfera

“Ciò che sale, deve scendere, il che potrebbe essere un problema quando si lanciano migliaia di”, inizia così l’articolo pubblicato ieri su SpaceWeather (meteo spaziale). Un chiaro riferimento alla costellazione diStarlink di Space X di Elon Musk, che dal 2018 ha posizionato in orbita bassa terrestre più di 7.000che ora stanno iniziando a scendere. Solo a gennaio, più di 120 Starlink sono deorbitati, creando una pioggia di palle di fuoco e di detriti spaziali permanenti.Quello dei detriti spaziali, almeno un milione, che stanno saturando l’orbita bassa, rimane un problema ancora irrisolto per ildi collisioni con altri, sia operativi che in. Dal 2020, la popolazione deiche girano intorno alla Terra è più che raddoppiata: gran parte di questa attività è guidata da SpaceX, che progetta di mettere in orbita nei prossimi anni 42mila, una megacostellazione diInternet.