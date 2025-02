Ilrestodelcarlino.it - Ricorso al Tar dopo la bocciatura della variante Cristallo

ladefinitiva del consiglio comunale la partita si riapre al Tar. Contro Palazzo Sforza ha presentatol’Immobiliare, sostenendo che il progetto è stato respinto per motivi politici e non urbanistici. La società aveva depositato in Comune un piano per realizzare un supermercato sulla collina di Costamartina, approvato dal centro destra nel primo passaggio consiliare e poi bocciato nella seduta del 5 novembre 2024. L’obiettivo delè ottenere la sospensiva e poi l’annullamentodelibera, la n. 53, che ha affossato la proposta anche sulla spinta di una petizione di 4.000 cittadini contrari, a questa e allaAgriforest, pure bocciata. La lottizzazioneera stata approvata dalla giunta e poi adottata dal consiglio comunale, salvo naufragare a novembre accompagnata da colpi di scena in aula, da assenze strategiche e con partiti che hanno cambiato idea in corsa.