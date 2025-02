Ricerca, sviluppato un nuovo algoritmo che prevede il rischio cadute nel Parkinson

Leggi su Ildenaro.it

Un gruppo multidisciplinare di esperti haunin grado dire ildie le fluttuazioni motorie (i cosiddetti momenti “on – off”) tipici della malattia di. Coordinato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (APSS), il progetto ha visto la collaborazione della Fondazione Bruno Kessler (FBK), dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino e dell’Università di Genova.La malattia diè la seconda malattia neurodegenerativa in termini di frequenza in tutto il mondo dopo l’Alzheimer; si stima che i casi siano destinati a raddoppiare entro il 2030, a causa del crescente invecchiamento della popolazione generale.Partendo dalla digitalizzazione, armonizzazione e organizzazione dei dati dei pazienti con malattia diricoverati nei centri clinici coinvolti, itori hanno strutturato set di dati standardizzati specifici per la malattia e identificato modelli di variabili cliniche e neuropsicologiche, basati sull’intelligenza artificiale, fondamentali per la previsione delle possibili traiettorie della patologia.