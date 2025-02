Ricerca dopo due anni di stallo e un esposto all’Ue il Cdm sblocca il contratto I dottorandi | Bene ma no al ddl Bernini

Leggi su Open.online

Sioltre duel’approvazione deldiper i, destinato a sostituire gli assegni die a garantire maggiori tutele contrattuali aitori, vittime del precariato strutturale. L’annuncio arriva dalla ministra dell’Università e della, Anna Mariail via libera dal Consiglio dei ministri. La riforma, introdotta dalla legge 79/2022, era rimasta ferma a causa del mancato accordo tra governo e sindacati e dell’assenza dell’approvazione tecnica del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Blocco che ha impedito alle università di bandire concorsi e attivare il nuovo, lasciando itori in una situazione di precarietà. Lo sbloccol’deiIl provvedimento è stato a lungo al centro delle richieste dell’AssociazioneItalia (Adi), che nei giorni scorsi ha presentato anche unalla Commissione europea per denunciare l’impasse.