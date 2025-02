Inter-news.it - Ricci, il derby prosegue: Milan in vantaggio sull’Inter. Ma nulla è definito!

Leggi su Inter-news.it

Samuelerappresenta un obiettivo concreto die Inter per la sessione estiva di calciomercato. I rossoneri sono al momento in, maè stato.IL PUNTO – Samueleè il pezzo pregiato del Torino, cone Inter che si contendono il suo ingaggio nella finestra estiva di mercato. Il calciatore italiano, esploso definitivamente in questa stagione alla corte di Paolo Vanoli, ha conquistato anche la titolarità nell’Italia di Luciano Spalletti, affermandosi come uno dei centrocampisti più interessanti in circolazione. Per tale ragione, sia i rossoneri che i nerazzurri si sono messi sulle sue tracce, consapevoli delle qualità e della personalità che un suo arrivo porterebbe con sé.in. Il puntoLA SITUAZIONE – Al momento, ilsi è mosso con maggior convinzione per l’ingaggio diin estate.