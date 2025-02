Romadailynews.it - Riccardo Muti dirige l’Orchestra Luigi Cherubini, svelato il programma dei 4 concerti speciali in programma dal 18 al 24 luglio

IN QUATTRO LUOGHI D’ECCEZIONEBELLINI, VERDI, ROTA E RAVEL:ILDEI QUATTRO. 18SONIC PARK – PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI NICHELINO (TO)20VILLA MANIN CODROIPO (UD)22PIAZZA NAPOLEONE LUCCA SUMMER FESTIVAL24ANFITEATRO DEGLI SCAVI POMPEI POMPEI (NA) BIGLIETTI DISPONIBILI SU TICKETONE.ITPER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITA LA PAGINA https://www.dalessandroegalli.com Dopo aver annunciato cheràgiovanilein alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro paese, per quattro appuntamenti, D’Alessandro e Galli svela ilche sarà eseguito daldurante i quattrodel tour in partenza venerdì 18dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO), e in arrivo domenica 20a Villa Manin a Codroipo (UD), martedì 22al Lucca Summer Festival e giovedì 24all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (Na).