Ilgiorno.it - Riccagioia vede le stelle. Arriva chef Fisichella

Un ristorante stellato nel cuore di, centro d’eccellenza dell’agricoltura lombarda. Sarà Villa Naj, con loDario, a portare nella storica tenuta un nuovo punto di ristorazione che esalterà i migliori prodotti, declinati in chiave d’autore. "La scelta di portare aun’eccellenza riconosciuta della ristorazione - commenta l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi - è la prova della volontà di aprire la casa dell’agricoltura lombarda a un grande professionista, che con estro e tecnica saprà valorizzare il meglio dei nostri prodotti". L’obiettivo è un’agricoltura sempre più sostenibile, sana e capace di utilizzare il meglio dell’innovazione. La Regione, attraverso Ersaf e la Fondazione5.0, è impegnata a rafforzare il ruolo del centro come hub strategico per l’innovazione agricola.