Ri-esplode il caso Imane Khelif esclusa dai Mondiali di boxe femminile | Non soddisfa i criteri di ammissibilità

La pugile algerina, campionessa olimpica a Parigi (quando ci fu il discusso ritiro dell’azzurra Carini nel match contro di lei) non è stata ammessa a partecipare aidi pugilato. La competizione di scena in Serbia, in programma dall’8 al 16 marzo. Come per le esclusioni dai2023 e 2024, il motivo è la presenza di cromosomi XY e un livello di testosterone troppo alto riscontrati nel test di “gender eligibility” del 2023.daidi: “Nondi idoneità”Una vexata quaestio, quella della suaalle gare contro le avversarie sul ring, tornata alla ribalta in questi giorni anche da oltreoceano, nel momento in cui Donald Trump, annunciando un ordine esecutivo per vietare che atlete transgender gareggino con le donne nello sport, ha citato nelle more ildella pugile algerina.