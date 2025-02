Ilgiorno.it - Rho, 70enne sotto un’auto: "Chi ha visto ci contatti"

Stava attraversando la strada, in corso Europa all’altezza di via Dante a Rho, quando è stato investito damobile.Un pensionato di 70 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 20 di mercoledì. Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti del Commissariato di Rho-Pero, l’uomo stava attraversando la strada, sembra all’altezza delle strisce pedonali, quando una macchina lo ha travolto. Il pensionato ha fatto un volo di alcuni metri finendo a terra.L’automobilista si è fermato e sarebbe stato proprio lui a chiamare il 112. Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato un’ambulanza e automedica, oltre alle forze dell’ordine. Il rhodense era in stato di incoscienza e dopo le prime cure mediche è stato trasportato in codice rosso al Niguarda.