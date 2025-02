Anteprima24.it - Revoca autorizzazioni a ditta, salma bloccata al cimitero

Tempo di lettura: 2 minutidavanti aldi Pomigliano d’Arco (Napoli), per ladel titolo abilitativo e l’autorizzazione alladi onoranze funebri, che ha provocato la dura reazione della titolare e degli operai dell’impresa, ora fermi ai cancelli del camposanto per dare sepoltura alla defunta. La bara, però, non può essere spostata dalla, raggiunta stamattina dall’ordinanza dirigenziale del Comune che nei titoli in base ad una richiesta dei carabinieri che hanno rilevato violazioni alla legge regionale del 2001. Unainattesa, spiega l’amministratrice della“Forino Group”, arrivata solo stamani dopo che nei mesi scorsi aveva ottenuto titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività funebri, e le relative. “Ma laci è stata affidata ieri – spiega – laè stata firmata stamattina.