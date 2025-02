Retroscena clamoroso | l’Inter ha provato a prendere João Felix Ecco perché l’affare è saltato

Leggi su Ilnerazzurro.it

La sessione invernale di calciomercato invernale ormai si è chiusa e una delle squadre che ha stravolto di più la sua rosa è il Milan, voglioso di riprendersi i primi posti in classifica dopo una prima parte di stagione deludente.Tante uscite in casa rossonera, seguita da altrettante entrate come quelle di Walker, Santiago Gimenez, Bondo, Sottil e, non per ultimo,, arrivato per sostituire il partente Morata e fare da spalla all’attaccante messicano ex Feyenoord.L’arrivo del portoghese a Milano è subito risultato positivo, con un bel gol all’esordio, in Coppa Italia contro la Roma ma la destinazione per l’attaccante sarebbe potuta essere l’altra sponda del naviglio.ildi mercato, uscito in queste ore.al? Poteva succedere ma poi è.Sull’attaccante lusitano c’erano gli occhi anche delche necessitava di un colpo in attacco per sopperire alle brutte prestazioni dalla panchina di Arnautovi? e Taremi.