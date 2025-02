Anteprima24.it - Restyling Lungomare di Napoli, i dubbi e le critiche di comitati e ambientalisti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiAttesi da dieci anni, durata annunciata di un anno, i lavori di riqualificazione a via Partenope sarebbero dovuti partire lunedì 3 febbraio. Il maltempo ha però rinviato di qualche giorno l’avvio del cantiere. Intanto, tra, associazioni enapoletani è scattata la corsa a denunciare rischi e sollevare. Punti di vista differenti, talvolta antitetici. Ma comunque espressione di un approccio problematico, o non privo di riserve. E di questi tempi non è poco. Le preoccupazioni passano ai raggi X il progetto, approvato nel 2015, ma oggetto di vari rinvii. Nel tratto ditra piazza Vittoria ed i giardini del Molosiglio, il restauro prevede di dividere la strada in due sezioni, per consentire il passaggio dei mezzi di emergenza, dei camion dei rifiuti e dei fornitori.