Ilrestodelcarlino.it - Residenti di San Cristoforo: "Si chiuda l’ultimo tratto della secante"

Non passa settimana senza che ci sia almeno un incidente stradale allo sbocco(lato Forlì) con via Sanè stato all’imbrunire: un giovane scooterista che proveniva dalla via Emilia ed era diretto a Sanè andato a sbattere violentemente contro un furgone che proveniva dalla direzione opposta e stava svoltando a sinistra per imboccare la. Le ferite riportare dal giovane non sono particolarmente gravi, ma l’alta frequenza degli incidenti imporrebbe misure drastiche. Ideldi via Sanin corrispondenza del l’immissionesono esasperati: "Siamo stanchi di riparare le recinzioni delle nostre abitazioni, di svegliarci nel cuorenotte per il rumore delle lamiere che cozzano tra di loro e di uscire temendo che ci sia qualcuno da soccorrere con urgenza.