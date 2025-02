Lanotiziagiornale.it - Report racconta il mondo del Marchese del Grillo e la Regina delle scatole cinesi: le anticipazioni della puntata di domenica 9 febbraio

Leggi su Lanotiziagiornale.it

torna in ondaalle 20.30 su Rai 3 con le nuove inchiestetrasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. Si parlerà dell’università Niccolò Cusano e del suo fondatore, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, ma anche di caffè macinato. E si tornerà sull’inchiesta riguardante le spese dell’associazione in difesa degli animali di Michela Brambilla. Ecco tutte le inchieste e gli approfondimenti che vedremo nelladidi.IldelDopo aver sequestrato altri 2,6 milioni di euro all’università Niccolò Cusano, che si aggiungono ai 21 milioni già confiscati, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del suo fondatore Stefano Bandecchi per evasione fiscale. Un mese dopo il sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare ha annunciato la chiusura dei due canali televisivi di Unicusano licenziando 250 lavoratori: “colpamagistratura eGuardia di Finanza”, dice Bandecchi.