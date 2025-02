Unlimitednews.it - Renzi “Meloni sta distruggendo i legami istituzionali del Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “L’indagine della Corte penale internazionale mi preoccupa, ma è solo la punta dell’iceberg. Quello che non si vede è ancora più pericoloso”. Lo dice, in un’intervista alla Stampa, il leader di Italia Viva, Matteo.“stasistematicamente idel”. “Penso – aggiunge – anche alla frattura nei servizi segreti – aggiunge – alla Rai usata come megafono del governo a cominciare da Bruno Vespa, al capo del Dap che se ne va perché Delmastro gli ha fatto terra bruciata intorno, alla Digos che arresta un criminale e loro lo scarcerano”. E poi: “hanno riportato a casa un torturatore e la premier scappa: folle”. Su Nordio dice: “Più che deluso – afferma – sono sconvolto: di fatto, è il portavoce di quel sadico giustizialista che è Delmastro.